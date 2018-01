San Giovanni la Punta, arrestato pusher: aveva a casa oltre un chilo di marijuana

Le indagini sul territorio avevano messo in allarme la Polizia. Ed era una informazione esatta perché i poliziotti della Squadra Mobile di Catania in due diverse abitazioni di Davide Todaro catanese di 23 anni hanno trovato effettivamente la droga. Marijuana in questo caso.

I poliziotti della Squadra Mobile, delle Volanti con l’ausilio dell’unità cinofila con i cani App e Jagus hanno così perquisito due case, a San Giovanni La Punta, riconducibili a Todaro.

Il fiuto dei cani è stato fondamentale perché App all’interno di due contenitori, comunemente utilizzati per contenere cibo per cani, ha segnalato la presenza di stupefacente. In una abitazione sono stati trovati 3 involucri di cellophane, con 800 grammi di marijuana, un barattolo in vetro con altri 200 grammi di marijuana nonché un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nell’altra casa sono stati invece trovati 6 involucri con 30 grammi di marijuana e 4 mila euro in contanti. Todaro è stato rinchiuso in carcere.