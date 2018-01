Catania, rubano borsa e pc da un'auto ferma nel traffico: presi

Hanno affiancato un’auto ferma nel traffico e approfittando della scarsa illuminazione hanno afferrato la borsa ed il computer portatile riposti sul sedile della vettura guidata da una giovane donna. La vittima ha subito avvertito le forze dell’ordine e sul posto sono subito giunti i poliziotti che si sono subito messi alla caccia dei due balordi.

Giunti su via Caronda, gli uomini della Squadra Mobile hanno intercettato un motociclo con a bordo due giovani, le cui caratteristiche fisico-somatiche coincidevano con quelle descritte dalla vittima e che gli stessi poliziotti avevano anche riconosciuti perché dediti alla commissione di reati di natura predatoria. I due, accortisi della presenza degli agenti, hanno tentato la fuga cercando anche di liberarsi della refurtiva sottratta, poco prima, alla donna che veniva successivamente recuperata. I due sono comunque stati bloccati e uno di essi aveva ancora in una delle tasche interne del giubbotto la tessera sanitaria e la carta bancomat intestati alla vittima. In manette sono così finiti Fabio Maurizio Borzì di 33 anni, pregiudicato e Fausto Russo di 29 anni. I due sono accusati di furto aggravato.