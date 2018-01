Catania, beccato a rubare nel cantiere della metro e arrestato

CATANIA - Ieri mattina agenti di polizia hanno arrestato Agostino Bonnici, 47 anni, per tentato furto aggravato. Intorno alle 11:10, a seguito di una segnalazione di furto in atto, personale delle Volanti è stato inviato in via Francesco Miceli, presso il cantiere di proprietà della Tecnis, la ditta impegnata nella costruzione della metropolitana. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente individuato e bloccato il malfattore che si era appropriato di materiale ferroso e raccorderie industriali utilizzati per la costruzione della Metropolitana.

Assicurato il responsabile del tentato furto, la refurtiva è stata contestualmente riconsegnata alla ditta proprietaria. Il Pm ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo, per Bonnici.