Giarre, in casa aveva mezzo chilo di cocaina in pietra: arrestato

Blitz della polizia, sezione investigativa del commissariato di Acireale, in un alloggio popolare sul prolungamento di via Romagna, nel quartiere popolare Jungo, a Giarre. Al termine dei controlli è stato arrestato, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti un 41 enne giarrese, Marcello Mercurio, trovato in possesso di un importante quantitativo di cocaina in pietra, circa mezzo chilo del valore commerciale di oltre 200 mila euro una volta immessa nel mercato. Rinvenuti anche bilancino e materiale per il confezionamento. Fondamentale il supporto delle unità cinofile della polizia. Mercurio e’ stato quindi tratto in arresto e condotto presso il Commissariato di Acireale per gli adempimenti di rito.