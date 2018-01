Catania, ruba un torchio e lo mette in vendita su Facebook: denunciato

Ruba un torchio e poi posta la foto su Facebook per metterlo in vendita. Ma il ladro, un bracciante agricolo con precedenti specifici di polizia è statao denunciato dai carabinieri. Il furto era stato denunciato lunedì scorso da una donna di 83 anni che aveva raccontato ai carabinieri di Bronte che qualcuno le aveva rubato un torchio per la spremitura dell’uva, dall’interno del palmento di sua ubicato in Contrada Serra Stivala, a Bronte.

Ignoti avevano sfondato la porta, sradicato e asportato il torchio. I militari, avviate immediatamente le indagini, hanno scoperto che il torchio era stato messo in vendita su Facebook con un annuncio pubblicato. Il torchio era risalente “addirittura” al 1884. L’autore del furto è un 46enne di Maniace che sabato scorso, adoperando il proprio trattore come ariete per sfondare la porta d’ingresso ha sradicato il torchio dal pavimento portandolo via.

I Carabinieri, perquisendo un capannone di proprietà dell’uomo, hanno rinvenuto la refurtiva, restituita all’avente diritto sequestrando il trattore utilizzato per la commissione del reato.