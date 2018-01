Catania, trovato un garage “deposito” di merce rubata

I poliziotti delle Volanti della Questura di Catania insieme a personale della Polizia Provinciale hanno denunciato in stato di irreperibilità per ricettazione un pregiudicato di 37 anni, P.P.. A contattare la Volante in via Fossa della Creta era stato il personale della Polizia Provinciale che ha raccontato di essere alla ricerca di un furgone rubato, unitamente ad altra merce, alla ditta “DB Schenker” e che, grazie al sistema di localizzazione a loro in uso, era stato individuato in via Zaccà. I poliziotti si sono così recati all’indirizzo indicato dal sistema e, poiché il controllo su strada ha dato esito negativo, hanno proceduto a estendere il controllo ai garage del posto.

E attraverso una piccola finestra in uno dei garage è stato individuato il furgone rubato. Quindi è stato contattato il proprietario dell’immobile, che ha riferito di averlo dato in affitto da alcuni mesi a un altro soggetto di cui ha ovviamente fornito il nominativo. Una volta entrati nel garage, i poliziotti hanno rinvenuto non solo il furgone rubato, ma anche numerosi colli contenenti borse da donna presumibilmente frutto di un furto avvenuto lo scorso 17 gennaio per il quale era stata già formalizzata la denuncia.

Trovati anche una centralina per autovettura, materiale di termoidraulica rubato, nonché uno jammer (un disturbatore di frequenze in grado di inibire l'utilizzo di microspie GSM e non, microfoni, microcamere, telefoni, VoIP, sistemi GPS, sistemi di allarme e di video sorveglianza), corredato di antenne e cavi (che per legge possono essere usati solo dalle forze di polizia). La polizia ha cercato senza successo di rintracciare l’uomo che ha in uso il garage e che, per il momento, è stato denunciato in stato di irreperibilità.