Arrivano 866 milioni per il raddoppio della linea Catania Enna

"Con un miliardo e 636 milioni di euro ottenuti per la Sicilia, sui complessivi 5 miliardi e 400 milioni per l'intero Paese, Nello Musumeci e il suo esecutivo hanno rimesso in moto la macchina delle grandi opere sull'Isola, dopo anni di drammatico e colpevole immobilismo".

Lo ha detto Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, che ha snocciolato i numeri dei primi sessanta giorni di lavoro: "Parliamo di progetti particolarmente importanti, destinati a migliorare le infrastrutture siciliane, tra questi la messa in sicurezza della Catania - Gela (100 milioni di euro), la realizzazione del terzo e ultimo tratto della Libertinia - Licodia Eubea (per 180 milioni), l’ammodernamento della Palermo - Agrigento (187 milioni)".

"Ma il finanziamento più significativo - spiega - è rappresentato dagli 866 milioni di euro che serviranno per il raddoppio ferroviario della Catania-Enna, opera strategica per il collegamento su ferro di due comuni capoluogo sedi di poli universitari. Questi sono i primi fatti concreti che consegniamo alla Sicilia, registrando con piacere il riconoscimento da parte delle forze sociali" conclude Falcone.