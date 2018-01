Catania: strisce rialzate, cantiere notturno alla Cittadella tra venerdì e sabato

«I lavori saranno realizzati di notte per creare minori disagi alla viabilità - spiega l’assessore alle Manutenzioni Salvo Di Salvo - per l’esattezza le strisce pedonali rialzate saranno installate sulle due opposte corsie prima dei rispettivi semafori pedonali». Sempre a proposito di viabilità e sicurezza, le nuove strisce pedonali rialzate sono già “in servizio” al viale Raffaello Sanzio, altro tratto a rischio per infrazioni ed eccessi di velocità da parte degli automobilisti.

Intanto in città la manutenzione programmata con gli interventi del global service sta affrontando alcuni snodi cruciali, accelerando per quanto possibile i tempi per chiudere i cantieri, soprattutto nelle zone centrali, prima delle celebrazioni di sant’Agata.

L’intervento più delicato sul fronte della viabilità è di certo quello appena avviato per il ripristino del disastrato manto stradale sulla parte alta di via Etnea, da piazza Cavour alla circonvallazione. Cantiere a traffico aperto, dunque, con corsia ristretta e mezzi pesanti e operai in azione per la scarifica del vecchio e rattoppato tappetino d’asfalto, che lascerà il posto a una sede stradale in grado di reggere meglio l’impatto di piogge e usura del traffico, senza decine di nuove buche dopo ogni temporale, e con una manutenzione meno provvisoria e più efficace che in passato. Questo, almeno, è uno dei principali obiettivi del global service.

I lavori che interessano la parte alta di via Etnea avranno una inevitabile ricaduta sull’assetto già precario della viabilità in zona circonvallazione, tuttavia secondo le previsioni il cantiere sarà ultimato entro fine mese, tre o quattro giorni prima dell’inizio della festa di sant’Agata. «Subito dopo le celebrazioni - aggiunge l’assessore Di Salvo - avvieremo un altro intervento molto atteso, la riqualificazione di piazza Cavour». Tra gli interventi in vista, la riqualificazione della fontana di piazza del Carmelo a Barriera, dove sono già in corso i lavori per il parco Zammataro.

Si prospetta intanto, sempre dopo sant’Agata e a conclusione dell’iter di gare e aggiudicazioni, anche l’avvio dei primi cantieri stradali previsti nell’ambito del “Patto per Catania”, che interesseranno quattro assi cruciali per la viabilità in città: via Dusmet, Fossa Creta, Lungomare e viale Mario Rapisardi, per una spesa complessiva di 2,5 milioni.