Beni per un milione di euro confiscati a uomo vicino a clan Santapaola

CATANIA - La Polizia di Stato, su disposizione della Corte d’appello di Catania, ha confiscato beni per un milione di euro ritenuti riconducibili a Carmelo Scuderi, di 57 anni, indicato come orbitante nell’area di influenza della cosca mafiosa Santapaola. I beni erano stati già sequestrati il 15 ottobre 2015 a conclusione di indagini della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile. Sigilli sono stati posti a un terreno, due auto, e a due ditte individuali.



Carmelo Scuderi nel 2014 è stato coinvolto nell’operazione "Money Lender" della Squadra Mobile di Catania, per usura in concorso, per il quale ha subito una condanno. E’ stato arrestato nel 2015, sempre dalla Squadra Mobile, per usura ed estorsione in concorso, aggravate dal metodo mafioso.