Dal ponte della Circonvallazione "piovono" calcinacci: strada chiusa

Catania - Non c'è pace per la Circonvallazione di Catania. E questa volta i problemi di viabilità hanno una motivazione precisa. Le lunghe code di auto che questa mattina sono state registrate lungo via Vincenzo Giuffrida e di conseguenza sulla Circonvallazione, sono state dovute al distacco di calcinacci da uno dei ponti che sovrastano la sopracitata arteria stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Catania e la Polizia Municipale. E' stato necessario chiudere un tratto della strada. Sono in corso verifiche.

Foto di Santi Zappalà