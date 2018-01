Blitz antidroga nel quartiere Jungo di Giarre: due arresti

Giarre (Catania) - Il quartiere popolare Jungo a Giarre di nuovo al centro di vasto controllo antidroga in alloggi, cantine e garage. Impegnate numerose pattuglie dei carabinieri che hanno setacciato anche gli spazi esterni, vere e proprie “piazze” dello spaccio. A qualunque ora del giorno. Al termine dell’operazione che si è sviluppata anche in altri Comuni del comprensorio giarrese, è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti un 29enne, con precedenti di polizia e residente nel quartiere, trovato in possesso di 13 dosi di marijuana e 37 involucri di cocaina e la somma contante di 120 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo arrestato in flagranza di reato è stato condotto agli arresti domiciliari. In mattinata comparirà davanti al giudice per il rito direttissimo. Il quartiere popolare Jungo nei giorni scorsi è stato teatro di un analogo blitz antidroga condotto dalla polizia del Commissariato di Acireale, con l’arresto di un pusher 41enne, trovato un possesso di circa mezzo chilo di cocaina. L’odierna operazione antidroga dei carabinieri cui hanno preso parte anche i militari del battaglione Sicilia ha interessato anche la zona di Calatabiano con l’arresto in flagranza di reato di un 25enne del luogo, sorpreso nella propria abitazione di Pasteria con 150 grammi di marijuana suddivisa in dosi, bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Altre quattro persone sono state denunciate a piede libero per reati minori.