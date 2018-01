Catania, evade dai domiciliari e val al ristorante: arrestato

CATANIA - Un uomo di 51 anni, Antonio Ursino, è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso a cenare in un ristorante di Catania nonostante fosse agli arresti domiciliari a Mascalucia. I militari lo hanno raggiunto ed ammanettato nel locale. L’uomo è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.