Luminarie e maschere di Carnevale senza marchio CE sequestrate ad Acireale

ACIREALE (CATANIA) - Circa 85.000 articoli - tra maschere di Carnevale, giocattoli e luminarie a led - non conformi agli standard di legge sono stati sequestrati da militari della Guardia di finanza ad un commerciate cinese ad Acireale. L’uomo è segnalato alla Camera di Commercio per l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo.

La maggior parte degli articoli sequestrati - del valore complessivo di oltre 7 mila euro - era priva della marcatura CE, delle previste indicazioni sulla loro composizione, qualità e origine. Parte recava invece una marcatura CE ingannevole. Sono in corso accertamenti per risalire la filiera di acquisto ed individuare i produttori.