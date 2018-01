Serie C, il Catania soffre ma doma il Francavilla

CATANIA FRANCAVILLA 1 - 0





CATANIA (3-5-2) Pisseri 5,5; Aya 6, Tedeschi 6,5, Bogdan 6,5; Caccavallo s.v. (dal 28' p.t. Esposito 6), Biagianti 6 (dal 14' s.t. Rizzo 6), Lodi 7,5, Mazzarani 5 (dal 14' s.t. Fornito 5,5), Marchese 6; Ripa 5, Di Grazia 5,5 (dal 14' s.t. Barisic 6,5) (Martinez, Semenzato, Lovric, Blondett, Manneh, Caccetta, Bucolo, Rossetti). All. Lucarelli 6.

FRANCAVILLA (3-5-2) Saloni 6,5; Prestia 6,5, De Toma 6, Agostinone 6.5: Pino 6 (dal 41' s.t. Valotti s.v.), Biason 7, Folorunsho 7 (dal 29' s.t. Viola s.v.), Sicurella 6,5, Albertini 6; Lugo Martinez 6, Madonia 5 (dal 17' s.t. Parigi 6). (Albertazzi, Colonna, Sbampato, Arfaoui, Triarico, Mastropietro). All. D'Agostino 7.

ARBITRO Zanonato di Vicenza 6 (Margheritino e Fantino di Savona).

Reti al 2' s.t. Tedeschi

NOTE Spettatori paganti 4594, abbonati 5202, totale 9796 spettatori, incasso 42.559 (quota abbonati non comunicata).

angoli 4-10; ammoniti Caccetta e Valotti (dalla panchina), Prestia, Lodi.

Recupero 2' e 4'

Catania. Un lampo, poi la grande sofferenza. Il Catania sblocca, poi subisce l'iniziativa di un Francavilla che ha corso per l'intera gara mettendo in seria difficoltà i padroni di casa che alla fine restano a meno quattro dalla capolista Lecce.

Subito in gol i rossazzurri con il colpo di testa di Tedeschi, abile a inserirsi con i tempi giusti sulla punizione di Lodi (atterrato Ripa). Di Grazia, due volte Ripa sfiorano il bis, ma per tutto il primo tempo è il Francavilla a fare la partita al di là degli otto calci d'angolo conquistati nel corso del primo tempo. Lenti e spesso imprecisi, i rossazzurri perdono a metà tempo Caccavallo per un guaio muscolare e Lucarelli lo rileva con Esposito che, a sua volta, cerca il gol, anticipato sulla linea di porta da Albertini.

I pugliesi sfiorano il gol anche prima del riposo, il Catania comincia la ripresa tentando di raddoppiare, ma Bogdan alza di testa oltre la traversa, Lodi tira da lontano ma la palla è troppo alta. Poi prende il sopravvento il palleggio del Francavilla che cerca fino alla fine il pareggio costringendo i rossazzurri a una sofferenza da non dire.