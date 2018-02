Figlio di un boss di San Cristoforo getta cocaina dalla finestra: arrestato

CATANIA - Un 33enne, incensurato, figlio di un boss del rione San Cristoforo di Catania, è stato arrestato da carabinieri della compagnia Piazza Dante per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nell’abitazione della nonna, con cui vive, militari del nucleo operativo hanno sequestrato 1,4 chilogrammi di cocaina, il cui valore di "mercato" è stato stimato dagli investigatori in oltre 150mila euro. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha gettato la droga da una finestra di casa, ma l’abitazione era stata "cinturata" da militari dell’Arma che hanno recuperato le sei buste in cui era contenuta. L’arrestato, le cui generalità non sono state rese noto perché incensurato, assolte le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.