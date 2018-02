Polizia sgombra hotel Costa occupato da studenti dopo denuncia proprietari

Catania - E’ stato fatto sgombrare dalla polizia l’ex hotel Costa di Catania, che dal 1976 al 2009 è stato una residenza per gli studenti dell’università di Catania con circa 300 alloggi. Agenti sono intervenuti dopo la denuncia presentata in Questura dai proprietari dell’immobile, che appartiene a privati.



L’iniziativa è stata contestata dagli studenti che lo avevano occupata che in una nota definisce «incomprensibile e vergognosa follia della questura di Catania che - si legge nel comunicato - adopera con zelo un ingente quantitativo di forza pubblica in poche ore per far tornare l’Hotel Costa uno spazio vuoto e per togliere il diritto abitativo agli studenti. Impossibile che sia questa la risposta della questura alle richieste dei giovani».