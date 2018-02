Catania, Polizia “salva” puledro a Picanello

I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina hanno bloccato, a Picanello, un calesse trainato da un puledro con a bordo un giovane che, con le redini in mano, lo conduceva ad alta velocità affiancato da un motorino con a bordo due persone e che, palesemente, mal governavano l’animale che evidenziava anche uno stato di sofferenza legato agli sforzi cui veniva sottoposto e al fastidio percepito dal rumore del motorino che lo affiancava.

I poliziotti hanno identiticato i tre individui, tutti e 3 con precedenti penali, e gli stessi sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Il puledro è stato immediatamente messo in sicurezza ed è stato intimato al proprietario di ricondurlo in luogo idoneo.