Maniace, sperona auto dei carabinieri, provoca incidente e scappa: trovato in un casolare

Prima sperona una gazzella dei carabinieri di Randazzo per sottrarsi all’alt lungo la Strada Circonvallazione di Maniace e poi durante la fuga, in Contrada Erranteria, ha provocato un altro incidente cercando poi di scappare per le campagne circostanti. L’uomo è stato identificato da uno dei militari di pattuglia che lo aveva riconosciuto in volto ed è stato scovato ed ammanettato in un casolare di campagna ubicato in Contrada Gullia nel comune di Bronte. L’arrestato è un 25enne di Maniace, già gravato da precedenti di polizia, che risponderà di resistenza a pubblico, lesione personali e omissione di soccorso.