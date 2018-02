Catania, muore a due anni dopo influenza, medici escludono caso di meningite

Catania - Morta ad appena due anni per le complicanze di una forte influenza. La vittima è una bimba di due anni che i genitori, preoccupati per quella febbre alta e una diarrea insistente, hanno subito portato al Garibaldi Nuovo. Qui i medici, subito rilevata la gravità del caso, l'hanno ricoverato in Rianimazione, ma purtroppo per la piccina non c'è stata speranza di salvezza. Dal nosocomio precisano che il decesso non è da ascrivere ad un caso di meningite, ma ad uno shock settico che sarebbe stato provocato dalle complicanze di un virus influenzale particolarmente insidioso. I medici, dopo appositi accertamenti, escludono in maniera categorica una meningite.