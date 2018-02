Pesca "fuori legge", lasciano pesce in spiaggia e fuggono via mare

Riposto (Catania) - Nell’ambito dell’attività di controllo sulla filiera della pesca condotta dai militari della squadra di Polizia Marittima della Guardia Costiera di Riposto, sono stati sequestrati circa 2 quintali di tonno rosso e pesce spada, di cui una parte sottomisura e comunque pescati in tempi non consentiti; il prodotto è stato abbandonato sulla spiaggia di Riposto da una piccola barca che, alla vista dei militari, ha preso il largo. Nonostante le ricerche via terra e a mare con una motovedetta, non è stato possibile identificare gli autori della violazione.



Ma i controlli sul territorio di giurisdizione hanno poi consentito di rinvenire, all’interno di un magazzino abusivo ricadente nel territorio ripostese, circa un quintale di pesce spada e tonno rosso allo stato «novello». Il prodotto è stato posto sotto sequestro per mancanza di tracciabilità e commercializzazione di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione con successiva differimento alla competente autorità giudiziaria dell’autore del reato. A seguito dell’intervento dei veterinari dell’ASP di Catania - distretto di Giarre, il prodotto ittico, dichiarato commestibile, è stato donato alle case famiglie e ad associazioni benefiche operanti in zona, mentre per il prodotto dichiarato non idoneo al consumo umano, in quanto conservato in carenza delle norme igienico sanitarie, è stata disposta la distruzione.