Esce la Carrozza del Senato: sotto la pioggia ha inizio la festa di Sant'Agata

Catania - Potreste chiedervi “Ma quante volte c’acchianau sulla carrozza del Senato il sindaco di Catania Enzo Bianco?” Ben tredici volte, come racconta alla stampa presente nel cortile del Palazzo degli Elefanti alle 11:50, appena dieci minuti prima di dare inizio ai festeggiamenti 2018 in onore di Sant’Agata.



A salire sulla carrozza, quest’anno, la giovane Teresa Giuffrida, che frequenta la terza media dell’istituto comprensivo Angelo Musco di Librino. Capelli scuri e lunghi, sguardo fiero e felice del privilegio concesso.

Orgogliosa come non mai è la mamma Stefania che "da bambina - racconta - sognavo anche io il posto d’onore, ma oggi vedere Teresa al fianco del sindaco e del commendatore Maina, è una gioia indescrivibile". Ed è proprio mamma Stefania a spiegare il motivo per cui la figlia Teresa è stata “baciata” dalla fortuna: "la sua devozione - dice - si è confermata quattro anni fa, quando i medici hanno pronunciato la frase che alcun genitore desidera sentirsi dire. Teresa ha un male incurabile". Oggi, però, la famiglia Giuffrida è tornata a sorridere.