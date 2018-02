Catania in festa per la sua patrona: fercolo attraversa la città con giro esterno

Catania - Dopo il tanto atteso ed emozionante momento della Messa dell'Aurora, all'alba di stamane, in cattedrale, Sant'Agata è tra la gente già dalle7,30 di questa mattina. Oggi seconda giornata clou della festa in onore della patrona di Catania che come ogni anno richiama migliaia di persone tra cittadini e turisti. In queste ore il fercolo con il busto reliquiario della Santa sta attraversando la città seguendo un percorso da giro esterno (alle 15,30 si trovava in via Umberto in prossimità di piazza Carlo Alberto).

Vi ricordiamo il tragitto del lungo serpentone dei devoti che tirando il cordone o semplicemente accompagnando il fercolo, danno vita ad immagini spettacolari: la partenza da Piazza Duomo, quindi via Dusmet, piazza Giovanni XXIII (la Stazione), via Umberto, piazza Carlo Alberto, la salita di via Cappuccini, la chiesa di Sant'Agata la Vetere, il Monastero dei Benedettini, piazza Risorgimento, porta Garibaldi (il Fortino), via Plebiscito, quindi il rientro in cattedrale.