Sant'Agata, dalle 11,15 il rientro (quasi record) in Cattedrale

Poco dopo le 11 il Fercolo di Sant'Agata è arrivato in piazza Duomo sulle ali di folla dei suoi fedeli, che - come ogni anno - sono l’inarrestabile motore della processione.

Le operazioni di rientro sono iniziate qualche minuto dopo, quando i devoti svincolano il busto reliquiario dal Fercolo e lo hanno assicurato alla Navetta che lo conduce fino all’ingresso della Cattedrale.

Da lì Sant’Agata viene posta di spalle alla Cattedrale e, con il viso rivolto al suo popolo, guarda la sua Catania per l’ultima volta. Il guanto bianco dei devoti la saluta: è l’omaggio alla Santa. I fuochi d’artificio fanno ancora da cornice a questi ultimi momenti di processione e sono un modo per dirle che la città e i devoti le vogliono bene.

TUTTI I VIDEO DELLA GIORNATA: 1 - 2 - 3

In tutto questo, prima che il Fercolo venga riposto in “Casa Vara”, i devoti distribuiscono i garofani bianchi alla folla che si accalca per accaparrarsene almeno uno. Lo scrigno viene posizionato sulla varetta mobile, ruotato di 90 gradi per essere riportato in Cattedrale. È questo l’ultimo sforzo del suo popolo dopo giorni di fatica e devozione. D’altronde, i devoti sono il battito cardiaco, vero motore della festa. Fazzoletti bianchi e cellulari in cielo, le papaline nere toccano lo scrigno. Non si vorrebbe, ma la si deve salutare.

La nostalgia è confortata dalla consapevolezza che tra un anno l’appuntamento si rinnoverà. È il momento in cui i cordoni vengono riavvolti senza toccare terra e si attende l’ottava per dirle “arrivederci”.

Non si tratta di un rientro record per la Santa. Nel 2011 il Fercolo è addirittura rientrato alle 12,45.