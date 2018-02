In tre razziavano ville nel Catanese: arrestati dai Cc

CATANIA - In tre dal mese scorso avrebbero svaligiato diverse ville di Zafferana Etnea, Mascalucia, San Giovanni La Punta e Nicolosi utilizzando sempre autovetture diverse ma tutte noleggiate nel capoluogo etneo dalla stessa persona, una loro parente. Questa circostanza insieme ad un numero di targa annotato da un testimone e controlli ai Gps delle vetture noleggiate hanno fatto sì che gli investigatori risalissero ai presunti autori dei raid: Davide e Giovanni Leanza, padre e figlio, rispettivamente di 42 anni e 24 anni, e Antonino Pino, di 28, che sono stati arrestati la notte scorsa a Catania dai militari della Tenenza di Mascalucia.



I carabinieri hanno eseguito nei loro confronti esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per furto aggravato e furto in abitazione in concorso. I componenti la banda, con il volto travisato da passamontagna, avrebbero fatto irruzione nelle abitazioni usando particolare violenza sulle cose e ignorando anche i sistemi antifurto. Gli investigatori si sono avvalsi anche di numerose testimonianze rese dalle vittime e da automobilisti che avevano incrociato i malviventi a viso scoperto. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.