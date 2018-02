In ricordo vittime delle Foibe: a Catania convegni, incontri e fiaccolata

CATANIA - Una serie di convegni, incontri nella scuole e poi, sabato, 10 febbraio, alle 17.30, davanti all’ingresso di via Etna del Giardino Bellini, una fiaccolata. Sono le iniziative sulle Foibe per «non dimenticare» presentate dal Comitato 10 Febbraio Catania nella sala Coppola di Palazzo degli Elefanti. «Abbiamo lavorato a una serie di momenti di riflessione e confronto - ha detto Antonio Scollo, coordinatore provinciale del comitato - e la "Fiaccolata del Ricordo 2018" sarà un momento di omaggio condiviso e composto per quanti sono stati protagonisti di una vicenda tragica" .



«La storia non può, e non deve, essere raccontata - ha sottolineato Luigi Provini, presidente del Comitato catanese - secondo la volontà di qualcuno e le sue vittime meritano tutte rispetto. Non esistono morti di serie A e altri di serie B: quando tutti lo capiranno faremo, finalmente, un importante passo in avanti. È proprio questo uno dei nostri obiettivi: tramite le attività che proponiamo vogliamo sensibilizzare il maggior numero di persone possibile su un argomento che merita la giusta considerazione e i dovuti approfondimenti. Catania - ha concluso Luigi Provini - e lo dico con orgoglio, dimostra di essere tradizionalmente attenta e sensibile rispetto a questo tema».