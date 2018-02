Latitante dei Cursoti milanesi in auto senza assicurazione: arrestato

Era latitante dal giugno dell’anno scorso e circolava su un’auto senza assicurazione. Alla fine è però finito in carcere. Si tratta di Concetto Pitarà, 41 anni, pregiudicato, ritenuto un esponente dei Cursoti milanesi, destinatario di un ordine di carcerazione emesso in nell’ottobre scorso dalla Procura Generale di Catania, dovendo espiare una pena di tre anni e sei mesi per rapina ed estorsione, con l’aggravante di avere favorito la mafia.

L’uomo, irreperibile del giugno dell’anno scorso, è stato fermato dalla Squadra Mobile mentre era a bordo di un’autovettura Renault Twingo, priva di copertura assicurativa, nel rione di San Berillo Nuovo. Pitarà è stato rinchiuso nel carcere di Bicocca.