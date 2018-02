Catania, va a firmare dalla Polizia con in tasca la marijuana: arrestato

Indagato nei giorni scorsi per reati in materia di stupefacenti, si è presentato in commissariato per adempiere alla prescrizione dell’obbligo di firma nascondendo addosso 86 grammi di marijuana.

E’ finito così in manette a Catania un gambiano senza fissa dimora, Omar Jammeh, di 24 anni. Ad insospettire di agenti del commissariato centrale il forte odore di marijuana che emanava. La droga era divisa in tre involucri di cellophane rispettivamente di 50, 30 e 6 grammi. Al giovane extracomunitario è stata sequestrata anche una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio, che nascondeva in una scarpa. Il gambiano è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.