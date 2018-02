Catania, deve scontare due anni e tenta di fuggire in Romania: arrestato

Sperava di fare rientro in patria beffando la giustizia italiana ma è stato bloccato all’aeroporto di Catania mentre tentava di imbarcarsi su un volo per la Romania.

In manette è finito un cittadino rumeno Mihai Stefan Lupu, di 28 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura presso la Corte di Appello di Palermo, per il reato di furto in appartamento. Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea, in servizio presso lo scalo etneo. L'indagato sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in partenza, ma i poliziotti, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti ad identificarlo e catturarlo. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Dovrà espiare una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione.