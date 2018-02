Etna imbiancato su entrambi i versanti

Si abbassano le temperature e sull'Etna compare una fitta coltre di neve. Una nevicata attesa soprattutto da quanti cominciavano a perdere le speranze, per quest'anno, di poter sciare sul vulcano. Il mese di gennaio, con temperature sopra le medie di stagioni, non aveva concesso questa possibilità. Il vulcano è attualmente imbiancato su entrambi i versanti, quello nord di Piano Provenzana e quello sud del Rifugio Sapienza. La perturbazione che in queste ore sta colpendo la Sicilia provocherà nevicate anche dai 1000 metri di quota anche su Madonie e Nebrodi. E anche per la prossima settimana, in particolare tra mercoledì e giovedì, l'Isola potrà essere investiga dalla prima irruzione artica della stagione.