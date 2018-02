Latitante arrestato a San Cristoforo: non era rientrato in carcere

CATANIA - La Polizia di Stato ha catturato a Catania un latitante, Antonino Musumeci, di 49 anni, che l’8 febbraio scorso non aveva fatto rientro nel carcere di Caltagirone, dove stava scontando una pena di 15 anni, 11 mesi e 20 giorni in regime di semilibertà per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, omicidio, rapina, sequestro di persona ed altri reati.



L’uomo, che deve ancora scontare sette anni e sei mesi, è stato bloccato nella sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo dopo che ha tentato di sottrarsi alla cattura nascondendosi in una camera. Ora è rinchiuso nel carcere di Bicocca.

Musumeci fu arrestato nell’ambito dell’operazione "Titanic" condotta nel 1998 nei confronti di numerose persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti sotto l’egida del clan Cappello.