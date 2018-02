Dosi di marijuana e piante di cannabis in casa: un arresto ad Adrano

ADRANO (CATANIA) - Un giovane di 24 anni, Maurizio Cortese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Adrano (Catania) perché trovato in possesso di 86 dosi di marijuana, due piantine di cannabis in vaso alte circa 17 cm con infiorescenze ed una lampada ad infrarossi. Deve rispondere di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il tutto è stato sequestrato nell’abitazione del giovane, perquisita dopo che, fermato per un controllo, è stato trovato con sette dosi di marijuana. Maurizio Cortese è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.