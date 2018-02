Uno scippatore, uno spacciatore e un evaso: tre arresti delle Volanti a Catania

CATANIA - Tre arresti in diverse circostanze ad opera degli agenti delle Volanti della polizia di Catania. In manette è finito Antonio Motta, 51 anni, responsabile del reato di rapina impropria, sopreso ieri in Piazza Santa Maria di Gesù, dopo la segnalazione di scippo avvenuto poco prima in via Mogadiscio. Sul posto, gli operatori hanno notato un giovane che teneva bloccato un uomo che cercava di divincolarsi. Quest’ultimo, poco prima, aveva scippato la borsa a una donna che, a seguito dello “strappo”, era caduta a terra ma che si era rialzata, mettendosi all’inseguimento del malfattore, insieme al giovane che ha poi raggiunto e bloccato lo scippatore. La vittima dello scippo è stata costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, ove le sono state riscontrate lesioni per una prognosi di 15 giorni. Lo scippatore è finito agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

Sempre ieri è stato arrestato il pregiudicato Fabio La Rosa, 32 anni, responsabile dei reati di evasione, resistenza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato. La Rosa è stata fermato da una pattuglia in via Acquicella, ma l'uomo, che viaggiava a bordo di uno scooter Scarabeo - ha ignorato la paletta della polizia che intimava l'alt. Lo scooterista, invece di fermarsi, ha continuato la sua corsa. Ne è scaturito un inseguimento, conclusosi in via Testulla, dove il giovane è caduto, danneggiando l’auto di servizio. Il fuggitivo ha fornito ai poliziotti false indicazioni sulla propria identità personale, ma da accertamenti svolti nell’immediatezza, è risultato essere sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare e, pertanto, è stato arrestato e condotto in questura, dove è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.



La scorsa notte arrestato anche Antonino Mirko Guglielimino, 25 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 02 circa, agenti delle Volanti, transitando per via Alogna, hanno notato uno scambio tra un noto pregiudicato e un soggetto a bordo di un’autovettura. Gli agenti sono intervenuto procedendo alla perquisizione personale del pregiudicato. Sull’uomo sono stati rinvenuti 4 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo lordo di 1 grammo, 2 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo lordo di 2 grammi e 245 euro, quale provento dell’attività illecita. Guglielmino dunque, è stato arrestato e rinchiuso anche in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.