Scuola Superiore di Catania, ad aprile la nuova edizione del TEDxSSC

CATANIA - Alla Scuola Superiore di Catania è in rampa di lancio la nuova edizione del TEDx SSC, che si terrà nella splendida sede di Villa San Saverio il prossimo 14 aprile.

In occasione del ventennale dalla sua fondazione, la Scuola di eccellenza dell’Ateneo catanese è pronta ad accogliere la quarta edizione dell’evento che negli anni scorsi ha visto passare sul palco personaggi del calibro del grande jazzista Francesco Cafiso, dell’oro olimpico Daniele Garozzo e del creatore di “Handy”, Vincenzo Cosentino.

I volti cambiano, ma la filosofia TED è sempre la stessa: diffondere idee che meritano di essere diffuse. “Sono migliaia le persone raggiunte in questi anni – raccontano gli organizzatori - e anche stavolta siamo pronti a scatenare un vulcano di idee che possa creare reti, legami e nuove opportunità!”.

“Il tema di quest’edizione è “Armonie” – anticipano - e le storie degli speaker ci aiuteranno a scorgerle anche dove sono più nascoste. Tra i frastuoni della quotidianità, tra i passi della gente, per le strade della nostra città: basta saper guardare oltre le cose per udirne la melodia. Lo faremo insieme, in quella straordinaria atmosfera che solo gli eventi TED riescono a creare”.

Il TED è un evento in cui viene chiesto ad artisti, intellettuali e influencer di raccontare la loro idea e condividere la loro passione in brevi interventi, che vengono poi condivisi gratuitamente sul sito TED.com nella forma di video TED Talks e tradotti in più di cento lingue.

E il TEDx? E’ un evento locale, organizzato su licenza TED, in cui si ricrea la stessa atmosfera dei grandi eventi californiani, alternando gli interventi degli speaker a video di celebri TED talks.

Il TEDx SSC è il primo evento universitario TED del Sud Italia ed è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni: #TEDxSSC è stato top trend nazionale su Twitter e ha raggiunto più di 20.000 persone su Facebook in un’unica giornata, la pagina YouTube TEDx talks ha inoltre già raggiunto il miliardo di visite. Il tutto grazie a un lavoro in sinergia tra Allievi ed Alumni della SSC, la Scuola e l’Università di Catania.