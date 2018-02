Aci Catena, nella cartoleria si gioca d'azzardo online: sequestrati sette terminali

I Finanzieri di Acireale hanno scoperto, in una cartoleria di Aci Catena, sette apparecchi che venivano utilizzati illecitamente per il gioco d’azzardo online (poker, black jack, roulette), con riscossione in denaro delle relative vincite, su piattaforme di gioco prive di concessione o autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I sette totem sono stati sequestrati e il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla Procura della Repubblica mentre gli è stata anche elevata una sanzione di 20 mila euro. Inoltre, nello stesso esercizio commerciale i Finanzieri hanno scoperto che veniva svolta anche un’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso computer che consentivano l’accesso online a siti gestiti da bookmaker stranieri privi della concessione statale necessaria; per tale motivo il titolare è stato anche denunciato per esercizio abusivo di attività gioco o di scommessa.

Nel corso del 2017, in tutta la provincia di Catania la Guardia di Finanza ha scopetto 27 centri abusivi in cui venivano illegalmente esercitati on line, mediante oltre 100 terminali (tra totem e computer) sottoposti a sequestro, la raccolta di scommesse illegali o il gioco d’azzardo.