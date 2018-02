Giarre, ragazza di 31 anni muore stroncata da una polmonite

Una fatale polmonite non ha dato scampo ad una 31enne giarrese, Emanuela Pulvirenti, estetista, deceduta in rianimazione all’ospedale Cannizzaro. Nonostante i tentativi di rianimarla non c’è stato nulla fare.

La giovane donna ha subìto un arresto cardiaco a casa sua, in via Settembrini a Giarre nella notte tra domenica e lunedì. Allertata l’ambulanza del 118, il personale sanitario, verificato l’arresto, ha praticato un massaggio cardio-polmonare protrattosi fino al pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Tuttavia la 31enne, pur riprendendo il battito, è giunta nella struttura ospedaliera in midriasi. La donna, considerato il grave quadro clinico, è stata immediatamente trasferita in Rianimazione dove, dopo poche ore, è deceduta.

“La paziente – si legge in una nota della direzione ospedaliera del Cannizzaro - di recente era stata colpita da una sindrome influenzale dalla quale sembrava guarita. Dai recenti episodi di aritmia riferiti dai parenti in anamnesi, non può escludersi una complicanza miocarditica post-influenzale”. Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa San Matteo di Trepunti, frazione giarrese della quale era originaria la famiglia della sfortunata 31enne.