Palagonia, lite in discoteca, sedicenne accoltella un 33enne

Un sedicenne è stato denunciato dai carabinieri per tentato omicidio per avere accoltellato al culmine di una lite, pare per motivi economici, un 33enne vicino una discoteca di Palagonia.

Sono stati alcuni clienti del locale a chiamare i militari dell’Arma che hanno bloccato e disarmato il minorenne. Il ferito è stato soccorso e medicato all’ospedale di Caltagirone, dove gli sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi per una ferita da arma da taglio all’emitorace.

Nell’ambito della stessa indagine i carabinieri hanno denunciato un 56enne per favoreggiamento personale perché, sentito come persona informata sui fatti perché presente sul luogo del reato, come documentato dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza attive in zona, ha omesso di fornire gli elementi di cui era a conoscenza. L'arma utilizzata dal minorenne, un coltello a farfalla con lama da 10 centimetri, è stata sequestrata. Sull'episodio ha aperto un’inchiesta la Procura per i minorenni di Catania.