Giornata siciliana per premier Gentiloni A Catania incontro con mondo produttivo 15/02/2018 - 10:31 di Redazione

Il presidente del Consiglio impegnato in una riunione alla St per la cabina di regia del Patto per Catania tra Comune e rappresentanti di aziende. Visita anche agli orti sociali di Librino

CATANIA - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è giunto a Catania, dove sta prendendo parte a una riunione della cabina di regia del Patto per Catania tra Comune e mondo produttivo. L’incontro si tiene presso l’azienda STMicroelectronics che si occupa della produzione di componenti elettronici a semiconduttore e conta oltre cinquemila dipendenti.

Gentiloni, che è accompagnato dalla moglie Emanuela Mauro, è stato accolto dal sindaco di Catania Enzo Bianco. Subito dopo la cabina di regia, il premier ha visitato gli Orti Sociali Urbani, nel quartiere Librino. Il presidente del Consiglio ha visitato i 13 orti urbani di viale Moncada che saranno assegnati alle famiglie della zona. Ad accoglierlo, gli alunni delle scuole 'Dusmet', Campanella-Sturzo e Brancati. Alle 12 interverrà alla firma degli atti di consegna di sei nuovi cantieri rientranti nel bando Periferie, presso il Palazzo degli Elefanti. Nel primo pomeriggio il presidente del Consiglio sarà a Messina.