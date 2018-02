Due trafficanti di droga albanesi arrestati a Como da Polizia di Catania

CATANIA - Due albanesi, Armando Xifaj e Ermir Daci, entrambi di 47 anni, sono stati arrestati in un paese della provincia di Como da agenti della squadra mobile di Catania e da personale della Questura di Varese perché sorpresi in possesso di 17,5 chili di eroina e di 8 chili di sostanza presumibilmente da taglio. Il valore dello stupefacente all’ingrosso ammonta ad oltre 300 mila euro. I due, dopo l'arresto, sono stati condotti, nella casa circondariale di Como.



Il materiale è stato sequestrato durante una perquisizione nella loro abitazione al secondo piano di uno stabile. Gli agenti hanno anche sequestrato loro due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e circa 50.000 euro il banconote di vario taglio, questi ultimi dentro un trolley in cucina. L’eroina era suddivisa in 33 confezioni divise in una borsa di tela plastificata, in un borsone da viaggio e in una valigetta porta computer in camera da letto. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Agenti della Polizia di Stato di Catania sono stati inviati a Varese nell’ambito di indagini per individuare un canale di approvvigionamento di stupefacenti dalla Lombardia e per identificare un albanese ritenuto attivo nel traffico di droga