Emanuela e bimba di 2 anni morte per influenza: esito dei referti

Catania - La ragazza di Giarre, Emanuela Pulvirenti, è morta verosimilmente per una pericardite causata dal virus dell’influenza. Questo il referto che trapela dalla Rianimazione del Cannizzaro dove la giovane è spirata alcune ore dopo il ricovero. Sui soccorsi e la polemica scoppiata con la famiglia l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha disposto una indagine interna per appurare se siano stati effettuati passaggi non ritenuti idonei nella macchina sanitaria. Razza ha annunciato che alla fine di questa indagine interna, se dovessero emergere anomalie, il fascicolo sarà trasmesso alla Procura delle Repubblica. Si riapre quindi una questione che riguarda direttamente anche il nodo della chiusura del Pronto soccorso dell’ospedale di Giarre che in passato è stato al centro di manifestazioni e anche di forti polemiche tra l’ex sindaco Bonaccorsi e l’ex governatore Crocetta.

Al di là di quelle che saranno i risultati e le disposizioni dell’assessore regionale, il dato medico che emerge da quest’ultimo episodio è che la povera ragazza è morta per le complicanze di una influenza. I medici aggiungono che l’influenza, se molto virulenta, potrebbe causare anche problemi cardiaci. Un’altra vittima dell’influenza si è registrata all’incirca un mese fa, alla rianimazione del Garibaldi centro, quando un avvocato di Paternò, ricoverato d’urgenza dopo una influenza, morì per una polmonite emorragica. L’avvocato soffriva già per una patologia debilitante. Verosimilmente, però, - si apprende adesso - anche la povera bimba di due anni, di Trecastagni, morta lo scorso 1 febbraio per una virosi fulminante nel reparto di Rianimazione pediatrica del Garibaldi Nesima sarebbe stata uccisa da una influenza. «Ufficialmente alcuni giorni fa abbiamo avuto i referti sulla bimba e questi hanno confermato che non è morta per una meningite batterica. I risultati sono inequivocabili». Lo ha detto il primario della Rianimazione pediatrica, Giuseppe Ferlazzo, che ha avuto la bimba in cura, ma purtroppo in sole 4 ore, dal ricovero urgente al decesso, non è riuscito a strapparla alla morte. Oggi il medico alla precisa domanda su quale sia stata la patologia che ha ucciso la bimba ha spiegato che «E’ deceduta per una virosi fulminante influenzale che ha fatto già altre vittime. Probabilmente l’influenza fulminante ha mandato in tilt il sistema surrenale della bambina, facendola andare in choc. Purtroppo i bambini sopportano sino a un limite. Poi crollano. E quando avviene difficilmente si riesce a recuperarli».

Il primario a questo punto si sente di consigliare alcuni accorgimenti quando la sindrome influenzale colpisce i bambini. Secondo il primario la prevenzione in questo caso è d’obbligo, ma allo stesso tempo non è il caso di allarmarsi. Non è necessario, quindi, procedere assolutamente a somministrare il vaccino, ma a questo punto l’unica terapia valida nei bambini è l’attento monitoraggio, soprattutto quando i fenomeni non accennano a diminuire nel volgere di pochi giorni.