Claudio all’inferno e ritorno: su Facebook il diario della sua nuova vita

Ne è convinto il prof. Claudio Saita, catanese, 65 anni, docente universitario e formatore in contesti difficili, colpito 15 mesi fa da una terribile emorragia cerebrale che, come accade nel 90% dei casi, avrebbe potuto ucciderlo all’istante. E invece ha avuto indietro la vita.

Sulla sua salvezza ha riflettuto molto. E in molti lo hanno fatto riflettere. Facendolo decidere infine di condividere con gli altri, attraverso un diario giornaliero sulla sua pagina di Facebook, le tappe del suo lungo viaggio verso la “risalita”. Ora che è tornato a casa, è tempo di un primo bilancio.

Prof. Saita, com’era la sua vita prima del 12 settembre 2016?

«Bella e piena. Insegnavo Sociologia generale nella facoltà di Scienze della Formazione, ma anche nel Polo di Ragusa Ibla. Anzi, a ottobre avrei cominciato anche a Scienze politiche. E poi c’era il mio impegno nel carcere minorile a Bicocca, dove da anni tengo un laboratorio di scrittura creativa insieme con una collega psicoterapeuta. E anche un cineforum e performance creative con i ragazzi in collaborazione con l’associazione Gianfranco Troina. E la collaborazione con la Comunità di San Patrignano. E la famiglia, gli affetti, il mare che frequentavo tutto l’anno…».

Che cosa ricorda di quel giorno?

«Tutto. Un mal di testa improvviso e fortissimo mentre eravamo nella casa di campagna, l’arrivo del 118, le prime manovre al Pronto soccorso e, col mio corpo già sconnesso, che continuavo a parlare con mia moglie… Poi il coma farmacologico e il risveglio nel reparto di Terapia intensiva del Bonino-Pulejo di Messina molte settimane dopo. Di quel periodo non ho ricordi, ma ho sognato tanto. Anche di avere scovato Matteo Messina Denaro nel suo nascondiglio segreto».

Qual è il suo primo ricordo del dopo?

«Il primo ricordo lucido dopo il coma è stata la sensazione che era accaduto qualcosa di molto grave e che il mio corpo non rispondeva ai miei comandi, che non potevo neanche parlare e che dipendevo in tutto e per tutto dagli altri. Quando ho preso consapevolezza di ciò, da credente, mi sono affidato a Dio, anche se lo sconforto era tanto e un amico mi ha detto che c’è stato un momento in cui avrei espresso la volontà di morire. Ma questo non me lo ricordo. Ricordo invece bene il primo segno di speranza».

Quale?

«Valentina, una mia ex allieva, mi ha fatto un test sulle funzioni cognitive superiori. Mi ha detto: prof, il suo cervello è a posto. Ed è vero, anzi funziona meglio di prima. Attenzione e memoria sono più elevati. La verità è che quello delle funzioni cerebrali è un mondo complesso, del quale non sappiamo ancora tutto. Io non avrei mai più dovuto deglutire, e parlare e reggermi in piedi. Eppure deglutisco, parlo, mi reggo in piedi… e, con le stampelle e l’aiuto della mia fisioterapista, ho anche passeggiato sul marciapiedi vicino casa».

A Natale del 2016, tre mesi dopo l’emorragia, ha cominciato a tenere un diario sulla sua pagina di Facebook. Perché?

«Intanto, per sperimentare il touch con le mie mani malferme e per dare notizie e cari auguri a quanti, e ho scoperto che erano tantissimi, si erano interessati alla mia vicenda. Non solo parenti e amici, ma anche gruppi di preghiera in Italia e all’estero e tanta gente attratta da come stavo vivendo la malattia. Malati come me, con patologie uguali o diverse, ma anche persone fisicamente sane ma che stavano combattendo la depressione, il mal di vivere. E ho continuato a scrivere perché ho capito che i miei post erano attesi, perché ricevevo tanti commenti e ho cominciato a ricevere anche lettere private alle quali nei lunghi dopocena in ospedale cercavo di rispondere sempre. E poi c’è stato anche chi mi ha detto: aspetto il tuo post per cominciare la giornata, perché mi da la forza per vivere. E allora…».

E allora?

«E allora ho capito che questa storia non mi appartiene più, che è diventato un fatto pubblico, esemplare. Ha dato speranza a chi non aveva speranza. A chi meditava il suicidio ed è rinato. Vede, ho creduto fin dal primo momento che se sono vivo e in buone condizioni, una ragione ci deve essere. Ho avuto in dono la vita e poi la vita in queste condizioni e ne devo fare testimonianza. Come scrivo spesso, sulle orme del Nazareno».

Si spieghi meglio…

«L’avere vissuto questa esperienza drammatica, mi ha fatto capire che nessuna circostanza, anche la più grave, può piegare l’uomo e la sua dignità. Il Nazareno mi ha chiesto di viaggiare con lui sulle sue orme, i segni della sua presenza che ho visto negli uomini, fra gli uomini. È un viaggio semplice, fatto di cose semplici, credendo che quello che c’è scritto nel Vangelo è vero: chiedete e vi sarà dato».

Non avverte il rischio di diventare una sorta di santone, o di passare per matto?

«Sono un uomo che crede in Dio, ma sono un uomo normale. Anzi, nel momento in cui avvertissi di essere diventato narcisista, o di avvolgermi su me stesso, smetterei subito questo mio diario. E poi non mi giudico certo guarito o arrivato. Anzi».

Chi è Claudio Saita oggi?

«Un disabile che ha bisogno di aiuto per molte cose. Ho detto ai miei amici al ritorno a casa: sono sempre io, ma abituatevi all’idea di vedermi così, con le mie limitazioni. Sono seguito a Catania da operatori specializzati e vado due volte la settimana a Messina per i day hospital riabilitativi. Ma va bene così, come dicevo la mia vita è più ricca, ora. L’unica preoccupazione che ho, è il carico che ha mia moglie Silvia (nella foto piccola con lui a sinistra ndr) nell’accudirmi».

Del diario che ne sarà?

«I miei amici vogliono farne un libro, ma gli sto rompendo le scatole a furia di condizioni. Non voglio diventare prigioniero del mio personaggio, ho detto di mettere in evidenza soprattutto i commenti ai miei post. Curerò però l’introduzione, dedicata a mia moglie. Come i capitoli saranno dedicati a sei donne, sei professioniste che mi hanno saputo guardare dentro e hanno deciso che ce la potevo fare».

Progetti per il futuro?

«Tanti, e in parte nascono da questa esperienza. La logopedista che mi ha seguito in questi mesi al Centro Bonino-Pulejo mi propose, quando ero ricoverato, di organizzare un percorso di musicoterapia per gli altri pazienti. Ho chiesto solo una settimana di tempo per prepararmi, visto che non avevo alle spalle esperienze simili, e abbiamo cominciato. È andata benissimo, è stato un modo di comunicare con gli altri, sono diventato un po’ la coscienza critica del reparto e anche un po’ rompiscatole per tutti. Ecco, ora vorrei portare questa esperienza anche a Bicocca, dove i miei ragazzi mi stanno aspettando e mi dicono: sbrigati. Ma sono anche a disposizione del Bonino-Pulejo ogni volta che mi chiameranno, che avranno bisogno di me. E poi voglio tornare nelle aule universitarie ma anche iscrivermi a un circolo agatino e se ci riesco, portare il sacco e seguire la processione. Magari l’anno prossimo, chissà. Soprattutto, voglio testimoniare sempre che la vita è bella. Nonostante l’emorragia cerebrale”.