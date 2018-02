Riposto, torna in azione la banda del fucile: rapinata una pizzeria

Torma in azione la banda del fucile. Nel mirino ancora una pizzeria d’asporto a Riposto. Tre malviventi, con il volto coperto, di cui uno armato di fucile, nella tarda serata di ieri hanno fatto irruzione nella pizzeria Frankie di corso Italia. Con il fucile puntato si sono fatti consegnare dal titolare i soldi presenti in quel momento in cassa.

Arraffato il denaro i tre ignoti rapinatori sarebbero fuggiti a bordo di un’autovettura, dileguandosi in direzione di piazza San Pietro. I carabinieri della compagnia di Giarre intervenuti nei minuti successivi hanno acquisito le immagini di video sorveglianza della zona al fine di ricostruire la dinamica della rapina, fotocopia di un’altra azione criminale commessa la scorsa settimana ai danni di un’altra pizzeria, sempre lungo il centralissimo corso Italia a Riposto. Anche in quel caso, tre persone incappucciate di cui una armata di fucile.

Lo stesso terzetto che la stessa sera ha poi rapinato il titolare di un’altra pizzeria di Guardia Mangano, bloccato in via Pisacane, a pochi metri dalla propria abitazione di Carruba di Riposto.