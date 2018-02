Catania, nell'officina tre chili e mezzo di droga

In una officina nascondeva tre chili di marijuana, mezzo chilo di hashish e l’occorrente per preparare le dosi. I carabinieri hanno arrestato il 48enne catanese Carlo Pastura, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante hanno notato, durante alcuni controlli a San Cristoforo, il pregiudicato, che era già agli arresti domiciliari che, preventivamente autorizzato dal magistrato di sorveglianza, a quell‘ora doveva trovarsi al lavoro in una officina per la alla lavorazione dell’alluminio. I militari però hanno deciso di pedinarlo finché l’uomo è entrato in un deposito ubicato al civico 50 di Via Testulla. Bloccato il 48enne i Carabinieri hanno perquisito il locale trovando e sequestrando diversi borsoni contenenti stupefacente. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.