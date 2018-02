Palagonia, supermarket della droga gestito da padre e figlio

Un vero e proprio market della droga gestito da padre e figlio. I Carabinieri di Palagonia hanno arrestato in flagrante il 50enne Filippo Brancato ed il figlio Salvatore di 28 anni, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.

I carabinieri hanno fatto irruzione nella proprietà dei Brancato di Contrada Vanghella, a Palagonia, luogo in cui, occultate in parte nel terreno, dentro dei contenitori a tenuta stagna, ed in parte in botole appositamente ricavate nel piazzale antistante i numerosi fabbricati (tra abitazione principale, capannoni utilizzati per il parcheggio di mezzi nonché stalle per il ricovero di animali), hanno rinvenuto e sequestrato: 17 chili di marijuana, due chili di cocaina, un chilo di hashish, l’occorrente per preparare le dosi, una pistola cal. 7,65, con la matricola abrasa, completa di caricatore e 6 cartucce dello stesso calibro e una pistola giocattolo, replica della beretta modello 92, priva del tappo rosso. La pistola nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per gli esami di rito. I due sono stati rinchiusi in carcere.