Pesca di frodo, sequestrati 150 kg di pesce “sottomisura” a Riposto

Proseguono le attività di controllo sulla filiera della pesca e di contrasto della pesca di frodo ad opera della Squadra di Polizia Marittima della Guardia Costiera di Riposto.

L’altra notte sono stati sequestrati 150 chili di tonno rosso e pesce spada sottomisura oltretutto pescati in tempi non consentiti. Il prodotto è stato sbarcato all’interno del Porto di Giardini Naxos da un natante di piccole dimensioni che, alla vista dei militari della Gc di Riposto, si è dato alla fuga in mare aperto; poco dopo in strada è stata bloccata un’autovettura con due persone a bordo che, all’interno del vano posteriore del veicolo, trasportavano pesce spada e tonno rosso allo stato novello (sottomisura).

Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro e ai due fermati sono state contestate sanzioni per un totale di 24 mila euro. A seguito dell’intervento dei veterinari dell’Asp3 - distretto sanitario di Giarre - il pesce sequestrato, dichiarato commestibile, è stato donato alle case famiglie e ad associazioni benefiche operanti nel comprensorio jonico etneo. Mario Previtera