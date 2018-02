Minaccia madre con un coltello: pregiudicato in manette in via delle Olimpiadi

CATANIA - Agli arresti domiciliari, ha rincorso a Catania la madre 80enne brandendo un coltello perché pretendeva di poter accedere al garage della gelateria che la donna un tempo gestiva e prelevare i macchinari per venderli. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni, ora accusato di tentativo di estorsione, maltrattamenti in famiglia ed evasione. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

E’ accaduto ieri sera. L’uomo, dopo essere evaso, si è recato a casa dell’anziana madre e ha fatto le sue richieste. Al diniego della donna, ha iniziato a minacciarla brandendo un coltello da cucina fino a costringerla a fuggire per le scale e trovare rifugio in casa di una vicina, da dove sono stati chiamati i carabinieri, che giunti sul posto hanno bloccato l’uomo e sequestrato il coltello.