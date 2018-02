Torre Archirafi, nell'appartamento "estivo" un laboratorio-raffineria per la droga

Torre Archirafi (Catania) - Un appartamento estivo, in via Marco Polo a Torre Archirafi, borgata marinara di Riposto, trasformato in un laboratorio-raffineria della droga. Ieri sera i carabinieri hanno fatto scattare un blitz con irruzione nell’alloggio, rinvenendo una cospicua quantità di cocaina in pietra, circa due chili e inoltre, all’interno di diversi involucri sparsi per la casa, circa 13 chili di marijuana, bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e anche alcune armi: un fucile a canne mozze, con relative munizioni e una pistola.

L’appartamento, secondo quanto si apprende, era nella disponibilità di un pregiudicato giarrese, Alessandro Andò che è stato raggiunto poi dai militari nel proprio domicilio di via Romagna, nel quartiere popolare Jungo a Giarre. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di ulteriori 300 grammi circa di cocaina; in tasca aveva una cospicua somma di denaro. E’ stato prontamente bloccato e arrestato. Nella tarda serata di ieri è stato poi tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania.