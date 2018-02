Catania, camion sprofonda, circonvallazione chiusa per una notte

Dalle 22 in poi chiude la Circonvallazione nord, dove, all'altezza di via Eredia, un camion è per un cedimento del terreno all'interno del cantiere della Metropolitana. Il traffico in direzione di Misterbianco sarà deviato per rientrare sulla circonvallazione circa duecento metri dopo. La riapertura è prevista all'alba del 25 febbraio.

Nel corso delle operazioni di estrazione, per garantire l'assoluta sicurezza degli automobilisti, il traffico in direzione di Misterbianco è stato già deviato.

La nuova viabilità è indicata dalla segnaletica e nell'area agiranno diverse pattuglie della Polizia municipale.