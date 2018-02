“Corri Catania”, gara di solidarietà: al via preparativi

Catania - Corri Catania entra nel vivo e, a due mesi e mezzo dalla 10ª edizione in programma domenica 13 maggio con partenza alle 10 da piazza Università, si alza il sipario sulla corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti che unisce sport, benessere, divertimento e impegno solidale e che ogni anno coinvolge migliaia di partecipanti, in un clima di festa, lungo le vie del centro storico del capoluogo etneo.

Il filo rosso della solidarietà sarà anche quest’anno il filo conduttore della manifestazione organizzata dall’Asd Corri Catania con il patrocinio del Comune di Catania e, così, dopo aver concluso da pochi giorni la realizzazione del dono di Corri Catania 2017, “Ospedale a Colori” che a brevissimo si concretizzerà con l’inaugurazione di due reparti di degenza, di alcune aree ambulatoriali e di sale d’attesa della Pediatria del Policlinico allestiti “a misura di bambino”, già si “corre” per la prossima edizione.

“CORRI CATANIA-DA 10 A 99”. Si è già svolto infatti, «Corri Catania - da 10 a 99»; si è trattato di un’anteprima per chi desidera partecipare il prossimo 13 maggio alla corsa-camminata con il pettorale con un numero "a due cifre". Dalle 10 alle 13, un desk di Corri Catania è stato allestito da Spinella, in via Etnea 294 (di fronte alla Villa Bellini) e sono state già disponibili, come ogni anno a soli 3 euro, la maglietta della decima edizione e uno dei pettorali numerati dal 10 al 99; si contribuirà, così, al nuovo progetto di solidarietà promosso da Corri Catania: “Gioco in ospedale” per l’allestimento di un ampio spazio esterno, dedicato ai bambini in cura nell’Area Pediatrica del Policlinico di Catania, per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative; un luogo per rendere più serena la degenza dei piccoli pazienti con un parco giochi, delle aree verdi e una zona relax perché il gioco e il sorriso sono ottime “medicine” per alleviare paure e stress dei bambini costretti a un ricovero e per agevolare il loro processo di cura e guarigione.

I CORRI CATANIA POINT. Dalla prossima settimana saranno, poi, attivi i Corri Catania Point con t-shirt e pettorali numerati per prendere parte alla corsa-camminata di 5 km e diventare protagonisti di una domenica all’insegna dello slogan “Catania corre per Catania” e scatterà anche l’intensissima attività promozionale che costituisce una delle chiavi del continuo e crescente successo dell’evento; in particolare quella che vede protagoniste le scuole e che favorisce una partecipazione straordinaria degli studenti catanesi e non solo alla corsa-camminata.

“STREET SOCCER CUP”. A marzo, fra le tante attività di avvicinamento a Corri Catania, prenderà il via anche il torneo “Street Soccer Cup”, che già lo scorso anno ha registrato uno straordinario successo con il coinvolgimento anche della Città Metropolitana e la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi alle fasi di qualificazione dei mesi di marzo e aprile e che si concluderà con la finale in programma giovedì 10 maggio, il giorno di inaugurazione del «Corri Catania Village» in piazza Università a catania, che aprirà ufficialmente la decima edizione della «Corri Catania».