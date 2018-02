Esoterismo, agli albori della moderna erboristeria

Un’erboristeria particolare, “Herbarium”. Dal 2010 infatti è stata aperta una seconda ala, “Il quinto arcano”, che raccoglie oggetti legati al mondo esoterico e medievale. Non ci troviamo a Torino bensì a Catania. «L’esoterismo - spiega Lorenzo La Spada, assistente del dottor Scibilia - ricerca la natura intrinseca di tutto ciò che ci circonda e che ai nostri occhi non appare. Sebbene palesato di recente, l’interesse per l’occulto e il magico lo abbiamo da sempre. All’apertura del nuovo reparto, però, eravamo titubanti». L’impatto sulla città, superato lo scetticismo iniziale, è invece risultato positivo attirando molti curiosi, dall’avvocato alla casalinga. Non tutti, però, si sono abituati alla presenza di questo luogo singolare, in particolare i più anziani. «Quando la gente da fuori legge “articoli esoterici” - commenta Scibilia - si sente disturbata perché non è abituata ad una concezione che ha dato e continua a dare risultati. Per noi invece è una cosa normalissima».

- Cosa spinge i cittadini ad utilizzare questi rimedi naturali?

«La gente - spiega Scibilia - stanca di utilizzare i farmaci tradizionali spesso senza risultati concreti, si rivolge all’erboristeria in cerca di un’alternativa. Certo, qualcuno da noi vorrebbe il miracolo quando in realtà possiamo solo gestire le patologie, tenerle sotto controllo suggerendo il giusto rimedio naturale». Le proprietà delle erbe curative, infatti, permettono di scavare a fondo nell’organismo umano fino a trovare la radice della malattia, tentando di risolvere il problema all’origine. «Per la scelta del rimedio più adatto ci basiamo sul dialogo con il cliente per capire la natura del problema. Il cliente stesso è infatti in grado di dirci dove sta la sua malattia, per questo siamo disposti a investire molto tempo sul dialogo, per capire come agire».

- Ma cosa lega l’occulto all’erboristeria?

«Gli intrugli con le erbe - racconta Lorenzo - trovano la loro origine proprio nel Medio Evo e nell’esoterismo allora praticato. È da lì che deriva ciò che noi facciamo oggi, ovvero combinare le ricette curative antiche alle erbe attuali». Ed è così che all’interno del “Quinto arcano” si viene avvolti da una musica medievale e da cappe, spade e numerosi altri oggetti legati al mondo magico ed occulto che trasportano i clienti in un mondo parallelo».