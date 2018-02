Riposto, agricoltore nascondeva 100 grammi di cocaina nel trattore

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 38enne di Riposto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini del Nucleo Operativo hanno fatto irruzione in un garage di Via Vespri a Riposto luogo in cui, grazie al fiuto del Labrador “Ivan”, hanno potuto scovare e sequestrare oltre 100 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione, occultati all’interno di un trattore agricolo. A nulla è valso il tentativo posto in essere dal reo per confondere il cane, tramite il posizionamento di liquidi combustibili maleodoranti vicino la sostanza stupefacente.